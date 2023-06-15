ثمانية قتلى وثلاثة جرحى في نزاع على قطعة أرض في تركيا

قُتل ثمانية أشخاص وجُرح ثلاثة آخرون اليوم، في اشتباك ناجم عن نزاع على قطعة أرض في جنوب شرق تركيا، حسبما أفادت السلطات المحلية.



ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية عن حاكم محافظة دياربكر علي إحسان سو، قوله: "للأسف، فَقَد ثمانية من مواطنينا حياتهم وأصيب ثلاثة آخرون في الاشتباك".



ووفق الحاكم، فقد اندلعت الاشتباكات بين عائلتين تتنازعان على ملكية قطعة أرض مساحتها 20 هكتاراً في منطقة بسميل في محافظة دياربكر ذات الغالبية الكردية.



وقال المصدر ذاته إنّه تمّ إرسال رجال الدرك إلى مكان الحادث ونقل الجرحى إلى مستشفى في المنطقة.



ووفق مقطع فيديو نشرته وكالة "دي اتش اي" (DHA)، فقد اندلع حريق في قطعة الأرض المتنازع عليها.



وتتكرّر النزاعات على الأراضي في المحافظات الواقعة في جنوب شرق تركيا، والتي تعدّ الأفقر في البلاد، كما أنها لا تزال تخضع جزئياً لنظام عشائري.