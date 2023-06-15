روسيا تعلن تنظيم انتخابات في المناطق الأوكرانية التي تحتلها يوم 10 أيلول

أعلنت روسيا أنها ستنظم انتخابات محلية في العاشر من أيلول في أربع مناطق أوكرانية ضمتها العام الماضي.



وقالت لجنة الانتخابات على منصة تلغرام: "ستجرى انتخابات في المناطق الجديدة للاتحاد الروسي في يوم اقتراع واحد في 10 أيلول 2023".