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كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا

أخبار دولية
2023-06-15 | 06:52
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كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا
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كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا، في أحدث سلسلة من التجارب على هذه الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ حتى الآن هذا العام، رغم حظرها من ذلك.
     
وقالت هيئة الأركان المشتركة لسيول إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد نحو البحر الشرقي" في إشارة إلى المسطحات المائية المعروفة أيضا باسم بحر اليابان.

أخبار دولية

الجيش الكوري الجنوبي

كوريا الشمالية

صاروخ

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