سقوط صاروخين كوريين شماليين في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة لليابان

سقط صاروخان بالستيان اطلقتهما كوريا الشمالية في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة لليابان اليوم، حسبما أعلن مسؤول بوزارة الدفاع في طوكيو للصحافيين.



وقال المسؤول: "سقط صاروخان بالستيان داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة".



وتمتد هذه المنطقة إلى نحو 200 ميل بحري من الساحل الياباني، خارج حدود مياهها الإقليمية.