البنك المركزي الأوروبي يرفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية

رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية في ثامن زيادة على التوالي في إطار سياسة التشديد النقدي لمكافحة التضخم في منطقة اليورو.



وقال البنك في بيان: "التضخم يتباطأ لكن من المتوقع أن يظل مرتفعا للغاية لفترة طويلة جدا".



وأشار الى أن سعر الفائدة على الودائع، وهو المعيار القياسي، بلغ 3,50% وهو أعلى مستوى له منذ أيار 2001.