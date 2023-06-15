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بوتين يستقبل الرئيس الجزائري لتعزيز العلاقات "الاستراتيجية"

أخبار دولية
2023-06-15 | 08:57
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بوتين يستقبل الرئيس الجزائري لتعزيز العلاقات &quot;الاستراتيجية&quot;
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بوتين يستقبل الرئيس الجزائري لتعزيز العلاقات "الاستراتيجية"

بوتين: العلاقات مع الجزائر لها أهمية خاصة بالنسبة لبلادنا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس رغبته في تعزيز ما وصفه بـ"الشراكة الاستراتيجية" بين موسكو والجزائر، خلال استقباله نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في الكرملين.
      
وقال بوتين في مستهل اللقاء الذي بثه التلفزيون: "العلاقات مع الجزائر لها أهمية خاصة بالنسبة لبلادنا وهي ذات طبيعة استراتيجية".
     
واضاف أنه في ختام المحادثات "سنوقع اعلانا حول تعميق شراكتنا الاستراتيجية سيمثل بداية مرحلة جديدة في علاقتنا".
     
وترتبط الجزائر وموسكو بعلاقات تاريخية، سواء على المستوى الاقتصادي مع تبادلات تجارية بأكثر من 3 مليارات دولار، أو على المستوى السياسي والاستراتيجي، وخصوصا ان روسيا أكبر مورد للسلاح لأكبر بلد إفريقي من حيث المساحة. 
     
كما تنسق الجزائر مع روسيا في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز وفي اجتماعات تحالف الدول المصدرة للنفط "أوبك بلاس".
     
واعتبر بوتين أن التنسيق بين البلدين "يساهم في استقرار" الأسعار العالمية.
     
ومنذ بدء النزاع في أوكرانيا، تعزز روسيا علاقاتها في آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية.
     
وتسعى روسيا إلى تقديم نفسها كشريك مميز للعديد من الدول في افريقيا، احيانا على حساب فرنسا القوة الاستعمارية السابقة.
      
من ناحية أخرى، لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري إلى باريس والتي كانت مقررة في النصف الثاني من حزيران.
     
وأشار مصدر في الرئاسة الفرنسية الى "محادثات بين الطرفين لتحديد موعد ملائم" لهذه الزيارة. 

أخبار دولية

بوتين

موسكو

الجزائر

عبد المجيد تبون

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