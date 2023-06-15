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بدء محاكمة رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو بتهم فساد
أخبار دولية
2023-06-15 | 09:41
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بدء محاكمة رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو بتهم فساد
بدأت الخميس محاكمة رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد المعارضين الرئيسيين للرئيس رجب طيب إردوغان، على خلفية تهم فساد جديدة قد تقوض طموحاته السياسية.
ويحاكم إمام أوغلو العضو في حزب الشعب الجمهوري للاشتباه بتزويره عقدا ماليا في نهاية العام 2015 حين كان رئيسا لبلدية بيليك دوزو إحدى ضواحي اسطنبول، الأمر الذي ينفيه.
وعقدت الجلسة الأولى في هذه المحاكمة الخميس بغياب المتّهم واستمرت ساعة تقريبا، حسبما قال مكتب إمام أوغلو لوكالة فرانس برس.
وأضاف المصدر نفسه أنه تم تحديد جلسة ثانية في 30 تشرين الثاني.
وأشارت صحف تركية إلى أن المعارض المرشح المحتمل لانتخابات 2028 الرئاسية يواجه ما يصل إلى سبعة أعوام بالسجن وحكما بعدم الأهلية.
وإمام أوغلو مستهدف قضائيا منذ أصبح رئيس بلدية اسطنبول في العام 2019، ما تسبب بأكبر انتكاسة لإردوغان وحزبه اللذين كانا يسيطران على أكبر مدينة في تركيا على مدى 25 عامًا.
وفي كانون الأول الماضي، حكم على إمام أوغلو بالسجن عامين وسبعة أشهر بالإضافة إلى حرمانه من حقوقه السياسية بتهمة "إهانة" أعضاء اللجنة الانتخابية العليا.
وتمكن إمام أوغلو، الذي استأنف هذا القرار، من الاحتفاظ بمنصبه حتى الآن.
وأثار الحكم الصادر بحقه حينها موجة إدانات دولية، فعبرت الولايات المتحدة عن "قلقها الشديد وخيبة أملها" فيما تحدثت ألمانيا عن "ضربة قاسية للديمقراطية". وقال الاتحاد الأوروبي: "هذا الحكم غير متناسب ويؤكد الافتقار المنهجي لاستقلال القضاء والضغط السياسي غير المبرر على القضاة والمدعين العامين في تركيا".
وأدّى ذلك الحكم إلى إبعاده عن الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار، على الرغم من أن جزءا من المعارضة التركية أراد رؤية هذا المحاور الماهر يقدّم نفسه منافسا للرئيس إردوغان.
وأُعيد انتخاب إردوغان الذي يحكم تركيا منذ 20 عامًا، لخمسة أعوام جديدة في سدّة الرئاسة، وحصل على 52,2% من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مواجهة المرشح المعارض كمال كيليتشدار أوغلو.
مذاك الحين، دعا إمام أوغلو علنًا في مناسبات عدة إلى "التغيير" في صفوف حزب الشعب الجمهوري قبل انتخابات 2024 البلدية، فيما يعتزم كيليتشدار أوغلو الذي يرأس الحزب منذ 2010 الاحتفاظ بمنصبه.
أخبار دولية
محاكمة
اسطنبول
أكرم إمام أوغلو
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