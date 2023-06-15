مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا "خطير" ولكن في طور الاستقرار

اعتبر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي بعد زيارة محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا أن الوضع فيها "خطير" لكنه في طور الاستقرار، وذلك بعد تدمير سد كاخوفكا مصدر مياه التبريد لمفاعلاتها.



وقال غروسي للصحافيين: "من جهة، يمكننا ملاحظة أن الوضع خطير والعواقب موجودة وحقيقية". وأضاف: "توازيًا، اتُخذت إجراءات من أجل ضمان استقرار الوضع".