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السوداني وأمير قطر يرعيان مراسم توقيع إعلان نوايا مشترك للتعاون بين حكومتي البلدين

أخبار دولية
2023-06-15 | 13:19
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السوداني وأمير قطر يرعيان مراسم توقيع إعلان نوايا مشترك للتعاون بين حكومتي البلدين
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السوداني وأمير قطر يرعيان مراسم توقيع إعلان نوايا مشترك للتعاون بين حكومتي البلدين

رعى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني وأمير دولة قطر، اليوم الخميس، مراسم التوقيع على إعلان نوايا للتعاون وعدد من الاتفاقيات بين البلدين.

حيث تم التوقيع على إعلان نوايا مشترك بين حكومتي العراق وقطر، للتعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجالات الطاقة والاستثمار، وكذلك التوقيع على اتفاقيتين في مجالات النقل الجوي والنقل البحري، ومذكرة تفاهم بخصوص إلغاء متطلبات تأشيرة حاملي الجوازات الدبلوماسية.

وعلى هامش الزيارة، أيضاً جرى التوقيع على عدد من مذكرات التعاون في مجال الطاقة، تخصّ النفط الخام وتجهيز العراق بالغاز المُسال، ومذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة وأخرى تخصّ إنشاء مصفى.

وفي مجال الاستثمار، تمّ التوقيع على أربع مذكرات تعاون للهيئة الوطنية للاستثمار،  الأولى مع شركة اورباكون القابضة القطرية، والثانية مع شركة اليغانسيا هلث كير القطرية، ومذكرتي تعاون مع شركة استثمار القابضة القطرية في مجال تطوير المدن الجديدة، وفي بناء وتطوير الفنادق.

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