الدول المضيفة ترفض مواصلة تحملها أعباء النزوح.. والأوروبيون يكتفون برصد مساعدات مالية متواضعة

مشرّعة أسترالية تقول إنّها تعرّضت لـ"اعتداء جنسي" في البرلمان

مشرّعة أسترالية تقول إنّها تعرّضت لـ"اعتداء جنسي" في البرلمان

روسيا تطلب مشورة قانونية بعد قرار استراليا منعها من بناء سفارة جديدة في كانبيرا