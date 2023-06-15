الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الحادية عشرة والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العراق وقطر يوقعان سلسلة اتفاقات في مجالات الطاقة والبنى التحتية
أخبار دولية
2023-06-15 | 14:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
العراق وقطر يوقعان سلسلة اتفاقات في مجالات الطاقة والبنى التحتية
العراق وقطر يوقعان سلسلة اتفاقات في مجالات الطاقة والبنى التحتية
وقع العراق وقطر الخميس سلسلة اتفاقات في مجالات الطاقة والبنى التحتية خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى بغداد في وقت يشهد العراق انفتاحاً متزايداً على شركائه الإقليميين لتعزيز اقتصاده.
وشهدت العلاقات بين البلدين فتوراً لسنوات، وخصوصاً إبان حكم نظام صدام حسين، وعادت لتتحسن منذ نحو عشر سنوات.
ويسعى العراق حالياً بعد أربعة عقود من النزاع، إلى إعادة الإعمار. ويؤكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه يريد "إعطاء الأولوية" للاستثمارات في البنى التحتية المتهالكة (طرق، مستشفيات، مدارس...).
وقال السوداني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر إن "دولة قطر ستبقى واحدة من أقوى حلفائنا وشركائنا في المنطقة".
وأضاف السوداني من دون تقديم تفاصيل "اليوم تم بحث الفرص الاقتصادية المتاحة والعمل الذي يمكن أن تضطلع به الشركات القطرية في إطار مشاريعنا في الاعمار والخدمات ومشاريع البنية التحتية".
من جهته أعلن أمير قطر أنه "تم التوقيع على عدد من الاتفاقات مع القطاع الخاص في قطر شملت مجالات مهمة وحيوية كالطاقة والكهرباء وتطوير مدن سكنية حديثة، وفنادق، وإدارة المستشفيات في العراق".
وأضاف "اتفقنا على ان التبادل التجاري بين قطر والعراق يجب ان ينمو بشكل مستمر".
وشارك المسؤولان في توقيع اتفاق بشأن النقل الجوي والبحري، بحسب صور للحفل بثها التلفزيون العراقي الرسمي.
ويسعى العراق الذي يعاني ثلث سكانه من الفقر رغم ثروته النفطية الهائلة، لبناء علاقات مشتركة في جميع الاتجاهات بهدف إعادة بناء بنيته التحتية المتهالكة بعد عقود من الحروب.
وتمثل قطر، الدولة الغنية بالغاز، شريكاً مميزاً في هذا الاتجاه.
ووافقت شركة "قطر للطاقة" في نيسان الماضي على المشاركة بحصة تبلغ 25 بالمئة في مشروع نمو الغاز المتكامل (GGIP) بالتعاون مع مجموعة "توتال انرجي" الفرنسية.
ويهدف المشروع الى تطوير الاستثمار في موارد العراق من الغاز وتحسين التغذية الكهربائية.
ودخلت قطر للطاقة في المشروع بدعوة من توتال انرجي التي تبلغ حصتها 45 في المئة.
وشاركت قطر نهاية أيار، إلى جانب العديد من دول المنطقة، في مؤتمر أعلن فيه العراق عن مشروع "طريق التنمية" الضخم والطموح لبناء طريق وسكة حديد لربط الخليج بتركيا.
ولا يزال هذا المشروع الذي حدّدت الحكومة العراقية كلفته بنحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كلم داخل العراق، في مراحله الأولى.
آخر الأخبار
أخبار دولية
العراق
قطر
مجالات الطاقة
البنى التحتية
التالي
مشرّعة أسترالية تقول إنّها تعرّضت لـ"اعتداء جنسي" في البرلمان
روسيا تطلب مشورة قانونية بعد قرار استراليا منعها من بناء سفارة جديدة في كانبيرا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:19
السوداني وأمير قطر يرعيان مراسم توقيع إعلان نوايا مشترك للتعاون بين حكومتي البلدين
أخبار دولية
13:19
السوداني وأمير قطر يرعيان مراسم توقيع إعلان نوايا مشترك للتعاون بين حكومتي البلدين
0
أخبار دولية
10:47
أمير قطر في بغداد لبحث ملفات اقتصادية مشتركة
أخبار دولية
10:47
أمير قطر في بغداد لبحث ملفات اقتصادية مشتركة
0
آخر الأخبار
10:02
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في صالة الشرف الكبرى بمطار بغداد الدولي
آخر الأخبار
10:02
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في صالة الشرف الكبرى بمطار بغداد الدولي
0
أخبار دولية
2023-06-14
بعد قطر وسلطنة عمان... الإمارات تدخل على الخط بين إيران والغرب
أخبار دولية
2023-06-14
بعد قطر وسلطنة عمان... الإمارات تدخل على الخط بين إيران والغرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:11
الخزانة الأميركية: إيرادات النفط الروسي تراجعت بنحو 50 بالمئة منذ تحديد سقف للأسعار
أخبار دولية
16:11
الخزانة الأميركية: إيرادات النفط الروسي تراجعت بنحو 50 بالمئة منذ تحديد سقف للأسعار
0
أخبار دولية
16:07
الأمم المتحدة: على العالم منع وقوع "كارثة إنسانية" جديدة في دارفور
أخبار دولية
16:07
الأمم المتحدة: على العالم منع وقوع "كارثة إنسانية" جديدة في دارفور
0
أخبار دولية
14:57
غوتيريش: استجابة العالم لأزمة المناخ "مثيرة للشفقة"
أخبار دولية
14:57
غوتيريش: استجابة العالم لأزمة المناخ "مثيرة للشفقة"
0
أخبار دولية
14:33
ثلاثة جرحى على الأقل في حادث مروحية تابعة للأمم المتحدة في مالي
أخبار دولية
14:33
ثلاثة جرحى على الأقل في حادث مروحية تابعة للأمم المتحدة في مالي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-06-09
بيان سعودي أميركي: اتفاق وقف إطلاق نار جديد في السودان لمدة 24 ساعة
أخبار دولية
2023-06-09
بيان سعودي أميركي: اتفاق وقف إطلاق نار جديد في السودان لمدة 24 ساعة
0
علوم وتكنولوجيا
2023-06-14
يشبه الإنسان... "ميتا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي لإنشاء الصور ومعالجتها
علوم وتكنولوجيا
2023-06-14
يشبه الإنسان... "ميتا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي لإنشاء الصور ومعالجتها
0
أخبار دولية
08:38
البابا فرنسيس سيغادر المستشفى الجمعة
أخبار دولية
08:38
البابا فرنسيس سيغادر المستشفى الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-05
الطاقة في صلب اجتماعات الرئيس الفنزويلي في السعودية
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-05
الطاقة في صلب اجتماعات الرئيس الفنزويلي في السعودية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الممثلة العالمية Julia Roberts تحقق حلم مدرب مانشستر سيتي Guardiola
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الممثلة العالمية Julia Roberts تحقق حلم مدرب مانشستر سيتي Guardiola
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بين واشنطن وطهران... تفاهم أم اتفاق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بين واشنطن وطهران... تفاهم أم اتفاق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"الجيش لم ينسَ وحورتعلا شاهدة"
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"الجيش لم ينسَ وحورتعلا شاهدة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل يمهّد ميقاتي لسلة تعيينات عسكرية وأمنية في ظل تصريف الأعمال؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل يمهّد ميقاتي لسلة تعيينات عسكرية وأمنية في ظل تصريف الأعمال؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جلسة تشريعية عامة لفتح اعتمادات اضافية لتغطية نفقات القطاع العام.. فمن سيغيب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جلسة تشريعية عامة لفتح اعتمادات اضافية لتغطية نفقات القطاع العام.. فمن سيغيب؟
0
أخبار دولية
13:32
الدول المضيفة ترفض مواصلة تحملها أعباء النزوح.. والأوروبيون يكتفون برصد مساعدات مالية متواضعة
أخبار دولية
13:32
الدول المضيفة ترفض مواصلة تحملها أعباء النزوح.. والأوروبيون يكتفون برصد مساعدات مالية متواضعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بن سلمان في باريس والعين على اكسبو 2030
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بن سلمان في باريس والعين على اكسبو 2030
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
التوجه الى الحوار ترفضه أطراف وترحب به أخرى
تقارير نشرة الاخبار
13:26
التوجه الى الحوار ترفضه أطراف وترحب به أخرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
لبنان أحد بنود المحادثات بين ماكرون وبن سلمان
تقارير نشرة الاخبار
13:26
لبنان أحد بنود المحادثات بين ماكرون وبن سلمان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:41
ماريتا الحلاني تطلّ مع كميل أبي خليل من شهر العسل في المالديف (صور)
فنّ
04:41
ماريتا الحلاني تطلّ مع كميل أبي خليل من شهر العسل في المالديف (صور)
2
اقتصاد
03:35
تحويل المساعدة المالية الموقتة للمتقاعدين والعسكريين ... ماذا عن العاملين في الإدارة العامة؟
اقتصاد
03:35
تحويل المساعدة المالية الموقتة للمتقاعدين والعسكريين ... ماذا عن العاملين في الإدارة العامة؟
3
فنّ
04:22
أمونة عيد زوجة طوني عيسى تخطف الأنظار بجمالها في عيد ميلاده (صور)
فنّ
04:22
أمونة عيد زوجة طوني عيسى تخطف الأنظار بجمالها في عيد ميلاده (صور)
4
فنّ
04:51
عيد ميلاد ستيفاني صليبا.. قالب حلوى ضخم وقارب فاخر وإطلالة جريئة (فيديو)
فنّ
04:51
عيد ميلاد ستيفاني صليبا.. قالب حلوى ضخم وقارب فاخر وإطلالة جريئة (فيديو)
5
أخبار لبنان
08:47
هيئة ادارة السير: لزيارة موقعنا الإلكتروني لحجز مواعيد المعاملات في الدكوانة في هذه الايام
أخبار لبنان
08:47
هيئة ادارة السير: لزيارة موقعنا الإلكتروني لحجز مواعيد المعاملات في الدكوانة في هذه الايام
6
صحف اليوم
01:02
"تمرّد" في صفوف الوطني الحر (الانباء الكويتية)
صحف اليوم
01:02
"تمرّد" في صفوف الوطني الحر (الانباء الكويتية)
7
أخبار دولية
08:52
560 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين السوريين والدول المضيفة
أخبار دولية
08:52
560 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين السوريين والدول المضيفة
8
منوعات
07:00
بعد ذبحه "طالبة المنصورة" نيرة أشرف... رسالة مؤثرة من محمد عادل لوالدته قبل إعدامه
منوعات
07:00
بعد ذبحه "طالبة المنصورة" نيرة أشرف... رسالة مؤثرة من محمد عادل لوالدته قبل إعدامه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More