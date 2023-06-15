ثلاثة جرحى على الأقل في حادث مروحية تابعة للأمم المتحدة في مالي

ثلاثة جرحى على الأقل في حادث مروحية تابعة للأمم المتحدة في مالي



أصيب ثلاثة ركاب على الأقل يستقلون مروحية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) بجروح الخميس عندما جنحت الطائرة بعد هبوطها في غاو (شمال)، بحسب ما أكدت متحدثة باسم البعثة.



وكانت المروحية تقل عشرة ركاب وأربعة من أفراد الطاقم، وانقلبت بسبب الرياح القوية قرابة الساعة 15,30 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) إثر هبوطها بينما كانت تسير على مدرج بالقرب من قاعدة الأمم المتحدة.



وكانت المروحية آتية من مدينة كيدال (شمال).



وقالت المتحدثة إن المصابين نقلوا إلى المستشفى.



وتجبر المسافات الكبيرة والطرق المتداعية أو غير الموجودة بالإضافة إلى انعدام الأمن، "مينوسما" على التحرك جواً أحياناً، ما يتعارض مع القيود التي فرضها المجلس العسكري الحاكم في مالي على التحليق الجوي.



وتنشر "مينوسما" حوالى 12 ألف جندي و1600 شرطي في مالي، البلد الذي يواجه منذ العام 2012 عنفا جهاديًا وأزمة عميقة متعددة الأوجه.



