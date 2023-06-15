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الرئيس التشيكي: يجب مراقبة الروس في الخارج

أخبار دولية
2023-06-15 | 13:21
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الرئيس التشيكي: يجب مراقبة الروس في الخارج
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الرئيس التشيكي: يجب مراقبة الروس في الخارج

اعلن الرئيس التشيكي بيتر بافيل الخميس إن على أجهزة الأمن مراقبة الروس الذين يعيشون في الدول الغربية عن كثب كمواطنين من دولة في حالة حرب مع أوكرانيا.
     
ذهب هذا الجنرال السابق في حلف شمال الأطلسي إلى حد مقارنة وضع الروس الذين يعيشون في الدول الغربية مع وضع السكان من أصل ياباني الذين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية ووضع 120 الفا منهم في معسكرات اعتقال.
     
وصرح بافيل لراديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي ومقرها براغ بتمويل أميركي "يجب مراقبة جميع الروس الذين يعيشون في الدول الغربية أكثر بكثير من ذي قبل لأنهم رعايا دولة تشن حربا وحشية".
     
واضاف "يمكنني أن أشعر بالأسف لهؤلاء الأشخاص ولكن في الوقت نفسه عندما ننظر إلى الوراء، عندما بدأت الحرب العالمية الثانية، كان جميع اليابانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة يخضعون لنظام مراقبة صارم. هذا ثمن الحرب ببساطة".
 
وردا على سؤال بعد هذه الإشارة التاريخية عما قصده ب"المراقبة"، أجاب الرئيس التشيكي "يعني ذلك تحت مراقبة الأجهزة الأمنية".
     
خلال الحرب العالمية الثانية، وضع 120 الف شخص من أصل ياباني في الولايات المتحدة في معسكرات اعتقال، وهي سياسة اعتذر عنها الرئيس الأسبق جورج بوش لليابان في عام 1991.
     
بافيل الرئيس السابق للجنة العسكرية لحلف الناتو، هو رئيس تشيكا منذ آذار بعد فوزه في الانتخابات قبل شهرين.
 
كما قال رئيس الدولة الذي زار أوكرانيا في نيسا، إنه يتوقع أن تؤكد قمة الناتو في تموز في فيلنيوس دعمها الواضح لانضمام هذا البلد الى الحلف الاطلسي.
 
واضاف بافيل "اني مقتنع تماما بان جميع القادة سيدركون ان وجود اوكرانيا في الحلف الاطلسي والاتحاد الاوروبي هو الارجح الضمان الوحيد للاستقرار في هذه المنطقة وتعزيز الحلف الاطلسي والاتحاد الاوروبي في آن واحد وابقاء روسيا وسياساتها العدوانية بعيدا".
     
وتابع "أرى عددا من البلدان توافق على خطة دعم طويلة الأجل لأوكرانيا لن تستند إلى مساهمات آنية ولكن الى إجراء طويل الأجل مخطط له بعناية".
 
تشيكيا العضو في الناتو والاتحاد الاوروبي وعدد سكانها 10,8 ملايين نسمة، قدمت لكييف مساعدة انسانية وعسكرية كبيرة منذ الغزو الروسي. كما استقبلت نصف مليون لاجىء فروا من الحرب في اوكرانيا.

أخبار دولية

التشيكي:

مراقبة

الروس

الخارج

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