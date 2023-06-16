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مجموعة مرتبطة بالصين تنفذ هجوما إلكترونيا واسعا
أخبار دولية
2023-06-16 | 00:57
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مجموعة مرتبطة بالصين تنفذ هجوما إلكترونيا واسعا
مجموعة مرتبطة بالصين تنفذ هجوما إلكترونيا واسعا
حمّلت شركة تابعة لشبكة غوغل في تقرير صدر الخميس مجموعة مهاجمين سيبرانيّين قالت إنّهم مرتبطون بشكل واضح بالدولة الصينيّة، المسؤوليّة عن حملة واسعة من التجسّس المعلوماتي تستهدف خصوصًا وكالات حكوميّة في دول عدّة تُمثّل مصلحة استراتيجيّة لبكين.
وقال تشارلز كارماكال المدير التقني في شركة "مانديانت" المتخصّصة في الأمن السيبراني في بيان إنّ "الأمر يتعلّق بأكبر حملة تجسّس إلكترونيّة معروفة تشنّها جهة خبيثة مرتبطة بالصين منذ الاستغلال الهائل أوائل عام 2021 لمايكروسوفت إكستشينج".
وأضاف "بالنسبة إلى بعض الضحايا، سرق (المهاجمون) رسائل البريد الإلكتروني لموظفين مهمّين يعملون على ملفّات تهمّ الحكومة الصينيّة".
في تقريرها المنشور على الإنترنت، تعتقد الشركة "بدرجة عالية من الثقة" أنّ المجموعة المسؤولة عن الهجوم الذي شُنّ عبر البريد الإلكتروني "نفّذت أنشطة تجسّس دعمًا للصين".
وذكرت أنّ المهاجمين "استهدفوا بشراسة بيانات محدّدة بغية تسريبها"، مشيرة إلى أنّ الضحايا "موجودون في 16 دولة مختلفة على الأقلّ". وقالت إنّ الهجوم "استهدف منظّمات في القطاعين العام والخاصّ في كلّ أنحاء العالم".
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