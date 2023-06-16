إيران وكوبا تتعهّدان التصدي "للسياسة الإمبرالية العدوانية" الأميركية

إيران وكوبا تتعهّدان التصدي "للسياسة الإمبرالية العدوانية" الأميركية

تعهّد رئيسا إيران وكوبا الخميس التصدي بشكل مشترك "لسياسة إمبريالية عدوانية" تنتهجها الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على كلا البلدين.



لدى استقباله نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي في هافانا، قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل إن البلدين "واجها ببطولة ومقاومة شرسة العقوبات والضغوط والتهديدات والأحصرة ولامبالاة الإمبريالية الأميركية وحلفائها".



إضافة إلى العقوبات، تدرج الولايات المتحدة كلا من إيران وكوبا في لائحتها للدول "الراعية للإرهاب".



وحضر الرئيسان توقيع مذكّرة تعاون في مجالات عدة بينها الجمارك والاتصالات والقضاء.



صباحا شارك رئيسي في منتدى للأعمال أعلن خلاله أن إيران ستتعاون مع كوبا في العلوم والتكنولوجيا وفي المعامل الكهرمائية والحرارية لتوليد الكهرباء وفي قطاع التعدين.



ويختتم رئيسي في كوبا جولته على "بلدان صديقة" شملت نيكاراغوا وفنزويلا، وقد شدّد على أن بلاده تواجه معهما "أعداء مشتركين".



والبلدان التي شملتها الجولة كلها حليفة لروسيا التي تشن حربا على أوكرانيا.



في فنزويلا، أعلن الرئيس الإيراني ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو توقيع 25 اتفاقية في مجالات عدة من التعليم إلى التعدين مرورا بالصحة.



وفي نيكاراغوا، شملت المحادثات تعزيز التعاملات التجارية. وقد أعلن رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا أنه وقّع مع رئيسي "مذكرة أساسية" ترمي إلى تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والتجارة.



وفي شباط دافع أورتيغا خصوصا عن حق إيران في حيازة سلاح نووي.

