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لقاء بين بيل غيتس والرئيس الصيني... والاخير "وضعنا دائمًا آمالنا في الشعب الأميركي"

أخبار دولية
2023-06-16 | 03:40
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لقاء بين بيل غيتس والرئيس الصيني... والاخير &quot;وضعنا دائمًا آمالنا في الشعب الأميركي&quot;
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لقاء بين بيل غيتس والرئيس الصيني... والاخير "وضعنا دائمًا آمالنا في الشعب الأميركي"

لقاء بين بيل غيتس والرئيس الصيني... والاخير "وضعنا دائمًا آمالنا في الشعب الأميركي"

استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة في بكين بيل غيتس أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت، في أول زيارة له إلى الصين منذ 2019، بحسب ما أفادت وسيلة إعلام رسمية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية (سي سي تي في) أن "الرئيس شي جينبينغ التقى في 16 حزيران في بكين مع بيل غيتس، رئيس مؤسسة بيل وميليندا غيتس الأميركية". ويُعد اللقاء نادراً بالنسبة لرجل أعمال أميركي.

وأكد الرئيس الصيني أن الصين "وضعت دائما آمالها في الشعب الأميركي" على الرغم من التوتر بين واشنطن وبكين، كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.
  
ونقلت الوكالة عن شي قوله إن "أساس العلاقات الصينية الأميركية يكمن في العلاقات بين الشعبين". وأضاف "وضعنا دائمًا آمالنا في الشعب الأميركي ونأمل أن تستمر الصداقة بين الشعبين".

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