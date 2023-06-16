البابا فرنسيس غادر المستشفى بعد عمليته الجراحية في البطن

ا ف ب: البابا فرنسيس غادر المستشفى بعد عمليته الجراحية في البطن



غادر البابا فرنسيس (86 عاماً) مستشفى جيميلي في روما صباح الجمعة حيث كان بانتظاره حشد كبير، بعد إقامة استمرت عشرة أيام عقب خضوعه لعملية جراحية في البطن، بحسب ما أكد مراسلو وكالة فرانس برس.



وغادر رئيس الكنيسة الكاثوليكية المستشفى على كرسي متحرك في الساعة 08,45(06,45 ت غ) مبتسمًا، بينما ينتظره حشد من المؤمنين والصحافيين عند مدخل المؤسسة. واقتصرت تصريحاته على التحيات والشكر.