رئيس جنوب إفريقيا في أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي

رئيس جنوب إفريقيا في أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي

وصل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا صباح الجمعة إلى أوكرانيا ضمن وفد مؤلف من قادة أفارقة يعتزم السفر أيضًا إلى روسيا السبت للتوسط في النزاع.



وقالت رئاسة جنوب إفريقيا على تويتر "وصل فخامة الرئيس سيريل رامابوزا إلى محطة قطارات نيميشيفي".