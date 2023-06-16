رئيس الإمارات وبوتين يبحثان القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية

رئيس الإمارات وبوتين يبحثان القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الإماراتية - الروسية، على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي .



واشاد بوتين بالعلاقات بين البلدين مؤكدا على أن الإمارات شريك مريح، والعلاقات معها تتطور بوتيرة كبيرة، واصفا اياها بالمميزة وتعمل لمصلحة الطرفين.



محمد بن زايد آل نهيان شكر بوتين على اعطاء الامارات الفرصة للقيام بدور في الوضع الحاصل في الحرب في اوكرانيا مؤكدا انه اذا كان هناك اي قدرة للامارات بان تقوم بدور لتهدئة الوضع والاستقرار فان بلاده ستكون دائما موجودة.واشار الرئيس الاماراتي الى ان التعاون بين البلدين قوي لافتا الى ان هناك جسور شراكة يجري العمل على مدها كي تكون قوية بين البلدين .