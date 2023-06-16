المنطقة العسكرية الشرقية تسقط طائرة مسيّرة محملة بقطع أسلحة آتية من سوريا

المنطقة العسكرية الشرقية تسقط طائرة مسيّرة محملة بقطع أسلحة آتية من سوريا

أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيّرة محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية.



وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".



وأضاف المصدر أنه وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل قطع أسلحة متعددة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.