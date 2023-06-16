تفاؤل سياسي عراقي بنتائج زيارة أمير قطر

شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الخميس، على أهمية زيارة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني إلى بلاده.



ونقلت قناة السومرية نيوز، مساء أمس الخميس، عن السوداني أن زيارة أمير قطر للعراق تحمل دلالات مهمة وتعبر عن عمق العلاقة المتنامية بين البلدين، وأن العراق قادر على تحقيق التكامل مع قطر.



وأكد شياع السوداني أن قطر تبقى واحدة من أكبر حلفاء العراق في منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا أن بلاده تملك احتياطيا نفطيا يصل إلى 145 مليار برميل، فضلا عن كونها تتمتع باستقرار أمني وسياسي يجعلها بيئة عمل واعدة ومستقبلية.



وحول المباحثات الثنائية بينه وبين أمير قطر، أكد رئيس الوزراء العراقي أنها تضمنت التعاون الأمني بما يصب في مصلحة المنطقة، مشيرًا إلى أن العراق مستعد للعمل مع الأشقاء لتحقيق السلام والتنمية والازدهار.



ولفت محمد شياع السوداني إلى أن هناك رغبة قطرية جادة للمشاركة في مشروعات التنمية العراقية، منوهًا بأنه ناقش مع تميم بن حمد آل ثاني فرص العمل الواعدة في البنى التحتية والإعمار والخدمات، فضلًا عن مناقشته التحديات المشتركة التي تواجه الدولتين.



شهد أمير قطر ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، التوقيع على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومتي بلديهما، واتفاقية النقل البحري بين حكومتي قطر والعراق، وكذلك التوقيع على إعلان نوايا مشتركة بين البلدين، فضلا عن مذكرة تفاهم حول إلغاء متطلبات تأشيرة السفر لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومتي قطر والعراق.



كما تم التوقيع على هامش الزيارة، على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من قبل ممثلي القطاع الخاص بين الجانبين، في مجالات البنية التحتية والسياحة والصحة.



ويعد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أول قائد عربي يزور العراق، في حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.



وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، قد أعلن، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيزور العاصمة بغداد يوم الخميس. وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "زيارة أمير قطر ذات أبعاد سياسية واقتصادية هامة".