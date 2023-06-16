رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة: لتطوير العلاقات بين إيران ومصر تأثير إيجابي على العلاقات الإيرانية العربية

أكّد رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، محمد حسين سلطاني فر، أنّ تطوير العلاقات بين إيران ومصر سيكون له تاثير إيجابي ومهم جداً على العلاقات الإيرانية العربية، والتطورات الإقليمية.



وأشار سلطاني فر في مقابلة مع وكالة "نكاه نو" الإيرانية إلى أنّ إيران ومصر تُحاولان رفع العلاقات بينهما إلى مستوى السفراء.



وقال سلطاني فر إنّه "إذا تحسنت العلاقات بين مصر وإيران، سنشهد تأثيراً إيجابياً ومهماً للغاية".



وأوضح أنّ هذا التأثير الإيجابي سيكون "أولاً على مستوى العلاقات الإيرانية العربية، وثانياً على التطورات في المنطقة، وخاصّة في فلسطين".



وتابع أنّه "بالنظر إلى دور ومكانة مصر وإيران، لا يمكننا القول إنّ التفاهم بين القاهرة وطهران سيكون نفس التفاهم الذي حصل بين إيران والسعودية، لكن يمكننا القول إنّه قد يتأثّر به".



وفي وقتٍ سابق، صرّح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأنّ هناك قنوات مباشرة ورسمية بين إيران ومصر، معرباً عن أمله "انفتاح العلاقات مع مصر عبر اتخاذ خطوات جديدة ومتبادلة لتحقيق ذلك".



وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني فدا حسين مالكي، إنّ "العلاقات الإيرانية المصرية مهمة، وهناك محادثات بين إيران ومصر تُجرى حالياً في العراق"، مشيراً إلى أنّه "في المستقبل القريب سنشهد افتتاحاً للسفارات بين البلدين وبعدها سيلتقي الرئيسين الإيراني والمصري".



وتناول موقع "Responsible Statecraft"، بداية الشهر الجاري، مسار التقارب المصري - الإيراني، معتبراً أنّ هذا التقارب يشير إلى نمط إقليمي من الدبلوماسية المتجددة، مضيفاً أنّ العلاقات الودية مع مصر يمكن أن تساعد طهران في مواجهة الجهود الأميركية - الإسرائيلية لإنشاء تحالف عربي ضدها.