الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Ultimate Rush
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة: لتطوير العلاقات بين إيران ومصر تأثير إيجابي على العلاقات الإيرانية العربية

أخبار دولية
2023-06-16 | 06:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة: لتطوير العلاقات بين إيران ومصر تأثير إيجابي على العلاقات الإيرانية العربية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة: لتطوير العلاقات بين إيران ومصر تأثير إيجابي على العلاقات الإيرانية العربية

أكّد رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، محمد حسين سلطاني فر، أنّ تطوير العلاقات بين إيران ومصر سيكون له تاثير إيجابي ومهم جداً على العلاقات الإيرانية العربية، والتطورات الإقليمية.

وأشار سلطاني فر في مقابلة مع  وكالة "نكاه نو" الإيرانية إلى أنّ إيران ومصر تُحاولان رفع العلاقات بينهما إلى مستوى السفراء.

وقال سلطاني فر إنّه "إذا تحسنت العلاقات بين مصر وإيران، سنشهد تأثيراً إيجابياً ومهماً للغاية".

وأوضح أنّ هذا التأثير الإيجابي سيكون "أولاً على مستوى العلاقات الإيرانية العربية، وثانياً على التطورات في المنطقة، وخاصّة في فلسطين".

وتابع أنّه "بالنظر إلى دور ومكانة مصر وإيران، لا يمكننا القول إنّ التفاهم بين القاهرة وطهران سيكون نفس التفاهم الذي حصل بين إيران والسعودية، لكن يمكننا القول إنّه قد يتأثّر به".

وفي وقتٍ سابق، صرّح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأنّ هناك قنوات مباشرة ورسمية بين إيران ومصر،  معرباً عن أمله "انفتاح العلاقات مع مصر عبر اتخاذ خطوات جديدة ومتبادلة لتحقيق ذلك".

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني فدا حسين مالكي، إنّ "العلاقات الإيرانية المصرية مهمة، وهناك محادثات بين إيران ومصر تُجرى حالياً  في العراق"، مشيراً إلى أنّه "في المستقبل القريب سنشهد افتتاحاً للسفارات بين البلدين وبعدها سيلتقي الرئيسين الإيراني والمصري".

وتناول موقع "Responsible Statecraft"، بداية الشهر الجاري، مسار التقارب المصري - الإيراني، معتبراً أنّ هذا التقارب يشير إلى نمط إقليمي من الدبلوماسية المتجددة، مضيفاً أنّ العلاقات الودية مع مصر يمكن أن تساعد طهران في مواجهة الجهود الأميركية - الإسرائيلية لإنشاء تحالف عربي ضدها.

أخبار دولية

رعاية

المصالح

الإيرانية

القاهرة:

لتطوير

العلاقات

إيران

تأثير

إيجابي

العلاقات

الإيرانية

العربية

تفاؤل سياسي عراقي بنتائج زيارة أمير قطر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-05-03

الأسد يلتقي رئيسي: العلاقات السورية الإيرانية غنيّة بالمضمون والتجارب والرؤية

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-20

رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن د.بول سالم لـ"#عشرين_30": النظام الإيراني لديه أهداف إقليمية لكن السعودية تهتم بنمو بلدها وتريد نزع أي فتيل كالحوثي الذي يؤثر على هذا الهدف ولا شك أن عودة العلاقات الديبلوماسية أمر إيجابي

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-27

بري عرض المستجدات مع العريضي واستقبل رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-21

أمين سلام لـ"الأحد مع ماريو": اول ردة فعل إيجابية سريعة أتت من مملكة البحرين والقرار العربي كان حلّ النزاعات وإعادة الأمور الى حال الاخوة وأول المداخل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين كل الدول العربية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:26

تفاؤل سياسي عراقي بنتائج زيارة أمير قطر

LBCI
أخبار دولية
06:22

المنطقة العسكرية الشرقية تسقط طائرة مسيّرة محملة بقطع أسلحة آتية من سوريا

LBCI
أخبار دولية
06:18

رئيس الإمارات وبوتين يبحثان القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية

LBCI
أخبار دولية
03:43

رئيس جنوب إفريقيا في أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:38

غادة عبد الرازق تنشر رقم هاتفها وتحذّر.. ما السبب؟

LBCI
فنّ
06:09

زياد الرحباني في أحدث ظهور له بعد غياب... هكذا بدا برفقة غسان الرحباني (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
05:49

كهرباء لبنان: احتراق خلايا في محطة الذوق الرئيسية وانقطاع التيار عن مناطق في كسروان والمتن

LBCI
أخبار لبنان
05:35

بو صعب من عين التينة: اقترحت على الرئيس بري ان نُجري انتخابات نيابية مبكرة في حال عجزنا عن انجاز الاستحقاق الرئاسي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الممثلة العالمية Julia Roberts تحقق حلم مدرب مانشستر سيتي Guardiola

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بين واشنطن وطهران... تفاهم أم اتفاق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"الجيش لم ينسَ وحورتعلا شاهدة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هل يمهّد ميقاتي لسلة تعيينات عسكرية وأمنية في ظل تصريف الأعمال؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

جلسة تشريعية عامة لفتح اعتمادات اضافية لتغطية نفقات القطاع العام.. فمن سيغيب؟

LBCI
أخبار دولية
13:32

الدول المضيفة ترفض مواصلة تحملها أعباء النزوح.. والأوروبيون يكتفون برصد مساعدات مالية متواضعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بن سلمان في باريس والعين على اكسبو 2030

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

التوجه الى الحوار ترفضه أطراف وترحب به أخرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

لبنان أحد بنود المحادثات بين ماكرون وبن سلمان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:16

اليكم اسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
08:47

هيئة ادارة السير: لزيارة موقعنا الإلكتروني لحجز مواعيد المعاملات في الدكوانة في هذه الايام

LBCI
أخبار دولية
01:12

فرانس برس: الأرجنتين تسعى إلى اعتقال أربعة لبنانيين على خلفية تفجير عام 1994

LBCI
أخبار دولية
08:52

560 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين السوريين والدول المضيفة

LBCI
أخبار لبنان
05:49

كهرباء لبنان: احتراق خلايا في محطة الذوق الرئيسية وانقطاع التيار عن مناطق في كسروان والمتن

LBCI
صحف اليوم
00:34

بري لـ"الشرق الأوسط": لبنان نجا من أزمة على خلفية التصويت.. الأصوات التي نالها فرنجية رسالة واضحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"الجيش لم ينسَ وحورتعلا شاهدة"

LBCI
صحف اليوم
00:43

مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر لـ "نداء الوطن" : "من ثبتت خيانته سيدان بالتأكيد"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More