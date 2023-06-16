أبرز ملفات العالم والمنطقة بين ماكرون وولي العهد السعودي

أبرز ملفات العالم والمنطقة بين ماكرون وولي العهد السعودي

أبرز ملفات العالم والمنطقة اضافة الى لبنان حاضرة خلال اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في باريس.



وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن المباحثات ستركّز على العلاقات الثنائية، وأيضاً على تحديات الاستقرار الإقليمي.



وسيتطرّق الطرفان إلى المسائل الدولية الكبرى، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على سائر دول العالم.



ويتضمن جدول أعمال الزيارة ترؤس ولي العهد السعودي وفد المملكة المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 من حزيران.



كما سيشارك ولي العهد السعودي في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس أيضا في 19 حزيران.