مقتل أكثر من 400 مدني بين كانون الثاني وآذار في جنوب السودان بحسب الأمم المتحدة



قتل 405 مدنيين وأصيب 235 آخرون بين كانون الثاني وآذار في جنوب السودان معظمهم في أعمال عنف، حسبما أفادت مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد الجمعة.





ويعاني جنوب السودان من عدم الاستقرار ومن أعمال عنف على خلفية سياسة وعرقية منذ استقلاله عن السودان في العام 2011.





وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام سجلت مهمة حفظ السلام "920 حالة عنف ضد مدنيين"، بينها 243 بحق أطفال.