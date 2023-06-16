بوتين يلتقي محمد بن زايد ويشيد بالعلاقات بين روسيا والإمارات

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعلاقات بلده مع الإمارات العربية المتحدة الجمعة أثناء لقائه رئيس الدولة الغنية بالنفط الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في سانت بطرسبورغ.





وقال بوتين في تصريحات متلفزة في بداية الاجتماع الذي عقد على هامش قمة اقتصادية في ثاني أكبر مدن روسيا، إن "الإمارات شريك جيد للغاية".





وشكر بوتين الشيخ محمد بن زايد على مساهمة الإمارات في تبادل أسرى وسجناء بين روسيا وأوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة.