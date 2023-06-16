أرمينيا تتهم أذربيجان بانتهاج سياسة "تطهير عرقي" في ناغورني قره باغ

اتهمت أرمينيا الجمعة أذربيجان باعتماد سياسة "تطهير عرقي" في منطقة ناغورني قره باغ التي تسكنها غالبية من الأرمن والتي تشكل موضع نزاع مستمر منذ عشرات السنين بين البلدين.





أقامت أذربيجان في 23 نيسان حاجز تفتيش عند مدخل ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بالمنطقة الانفصالية.





جاءت الخطوة عقب قيام نشطاء أذربيجانيين في مجال البيئة بقطع الطريق لأشهر، ما أدى بحسب يريفان إلى أزمة إنسانية في الجيب الجبلي تسببت بنقص في المواد الغذائية والوقود.





وشددت أذربيجان على أن وسائل النقل المدني تسير من دون عوائق عبر ممر لاتشين.