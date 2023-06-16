أوستن: سندعم وسائل الردع للناتو

شدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على وجوب زيادة الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو.



وأكد عدم الانجرار إلى الحرب التي اختارها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لافتا إلى دعم وسائل الردع للناتو.



من جهة أخرى، أكد أوستن أن الباب مفتوح للحوار مع الصين بشأن العلاقات العسكرية.

وأعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ من جهة أخرى أن وزراء دفاع الحلف اتفقوا على زيادة الإنفاق على الذخائر.



رحّب بالوساطة الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية، مشددا على أن أي وساطة يجب أن تراعي مصالح كييف.