بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد ليس لديه "أي فرصة" للنجاح

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية ليس لديه "أي فرصة" للنجاح.





وقال بوتين في منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ لم تتمكن وكالة فرانس برس من حضوره بسبب عدم حصولها على تصريح إن "القوات الأوكرانية ليس لديها أي فرصة هناك ولا في مناطق أخرى".