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اتهام المشتبه بتنفيذه هجوم نوتنغهام بارتكاب ثلاث جرائم قتل
أخبار دولية
2023-06-16 | 11:25
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اتهام المشتبه بتنفيذه هجوم نوتنغهام بارتكاب ثلاث جرائم قتل
وجهت الجمعة الى المشتبه بتنفيذه هجوما الثلاثاء في نوتنغهام بوسط انكلترا خلف ثلاثة قتلى طعنا وثلاثة جرحى، تهمة ارتكاب ثلاث جرائم قتل، وفق ما افادت الشرطة البريطانية.
كذلك، اتهمت الشرطة التي لم توجه اتهامات تستند الى قوانين الإرهاب، فالدو كالوكان (31 عاما) بتنفيذ ثلاث محاولات قتل لإصابته ثلاثة أشخاص عبر صدمهم بشاحنة صغيرة.
ويمثل المتهم أمام محكمة السبت.
وقتل طالب وطالبة في التاسعة عشرة هما برنابي ويبر وغريس أومالي-كومار، اضافة الى موظف في مدرسة (65 عاما) طعنا في هذا الهجوم الذي وقع في وقت مبكر صباح الثلاثاء. وأصيب ثلاثة آخرون صدما بشاحنة صغيرة.
وقالت قائدة شرطة نوتنغهامشر كايت مينيل بحسب بيان إن "هذه التهم هي تطور مهم وتأتي بعد تحقيق معمق حول هذه الحوادث الرهيبة التي حصلت في مدينتنا".
وأوضحت الشرطة أن المشتبه به، وهو طالب سابق في جامعة نوتنغهام، لم يعرف له عنوان محدد.
أخبار دولية
هجوم
نوتنغهام
جرائم قتل
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