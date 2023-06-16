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ولي العهد السعودي في الإليزيه: بحثٌ في الأحداث الدولية والإقليمية وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها

أخبار دولية
2023-06-16 | 11:34
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ولي العهد السعودي في الإليزيه: بحثٌ في الأحداث الدولية والإقليمية وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها
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ولي العهد السعودي في الإليزيه: بحثٌ في الأحداث الدولية والإقليمية وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها

استعرض الولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الفرنسية باريس،مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في كل المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

أيضا تم تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها.

وفور وصول ولي العهد السعودي قصر الإليزيه، كان في استقباله الرئيس الفرنسي الذي رحب ببن سلمان في فرنسا، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبّر ولي العهد عن سعادته بهذه الزيارة.

كما كان في استقباله الوزراء في الحكومة الفرنسية، وعدد من كبار المسؤولين.

ونقل الامير بن سلمان في مستهل الاجتماع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وحضر الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والسمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، وسكرتير ولي العهد  بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي.

 فيما حضره من الجانب الفرنسي، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية كاترين كولونيا، وسفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، وأمين عام الرئاسة الكسي كولير، ورئيس الأركان الخاصة اللواء قوات جوية فابيان مندون، والمستشار الدبلوماسي للشيربا G20 -G7 لرئيس الجمهورية إيمانويل بون، ومستشار شمال إفريقيا والشرق الأوسط برئاسة الجمهورية باتريك دوريل، ومستشارة التصدير والسياسة التجارية فيكتوار فاندفيل.

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