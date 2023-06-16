اتفاق بين إسرائيل وموسكو على فتح قسم قنصلي روسي في القدس الغربية

أعلنت إسرائيل وروسيا الجمعة إبرام اتفاق ينهي نزاعا عقاريا في القدس الغربية تفتح موسكو بموجبه قسما قنصليا في المدينة المقدسة، إحدى القضايا الرئيسية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.



وأوضحت السفارة الروسية في تل أبيب في بيان، أن "اتفاقية التسوية" هذه جاءت نتيجة سنوات عديدة من المفاوضات، وتتعلق بـ"توضيح حدود ومساحة قطعة أرض روسية في القدس الغربية".



وبحسب البيان، "سيتم استخدام الأرض المذكورة (...) لبناء مجمع من المباني والمنشآت المستخدمة لتلبية احتياجات المكتب الفرعي للقسم القنصلي في السفارة الروسية في إسرائيل".



وأكدت السفارة أن هذه الخطوة "تخدم بشكل كامل مصالح تعزيز العلاقات الودية المتعددة الأوجه بين روسيا وإسرائيل وتتماشى مع مسار بلدنا غير المتغير نحو تسوية عادلة في الشرق الأوسط".



من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخطوط الرئيسية للاتفاق في بيان، ووصفته بأنه "نجاح سياسي".



وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن هذا الاتفاق يتماشى مع جهودها "في زيادة عدد البعثات الدبلوماسية في القدس عاصمة إسرائيل".



والعلاقات بين روسيا وإسرائيل، التي يتحدر 15% من سكانها من دول الاتحاد السوفياتي السابق، توترت منذ غزو موسكو لأوكرانيا في 2022.



والقدس في صلب النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين.



واحتلت اسرائيل القدس الشرقية وضمتها اليها عام 1967 ثم أعلنت العام 1980 القدس بأكملها "عاصمة أبدية" لها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.



وهي مدينة مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود.



وكانت الولايات المتحدة نقلت في 2017 سفارتها إلى القدس بعد اعترافها بالقدس الموحدة عاصمة للدولة العبرية، في حين تبقي غالبية الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل سفاراتها في تل ابيب.



ولم ترد السلطة الفلسطينية على طلب وكالة فرانس برس التعليق على الإعلان الروسي- الإسرائيلي.