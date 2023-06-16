مالي تطلب "انسحابا من دون تأخير" لبعثة الأمم المتحدة

طلب وزير الخارجية المالي اليوم أمام مجلس الامن الدولي "انسحابا من دون تأخير" لبعثة الامم المتحدة في بلاده (مينوسما)، منددا بـ"إخفاقها" في التعامل مع التحدي الأمني.



وقال عبداالله ديوب: "تطلب حكومة مالي انسحابا من دون تأخير لمينوسما. لكن الحكومة مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة في هذا السياق"، رافضا كل خيارات تطوير تفويض البعثة الأممية والتي اقترحها الأمين العام للمنظمة الدولية.