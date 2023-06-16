بلينكن يعلن أنه يتوجه الى الصين لتجنب "الحسابات الخاطئة" مع بكين

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن أحد أهداف زيارته المقبلة للصين هو "تجنب الحسابات الخاطئة" مع بكين، في موازاة السعي الى مساحات تفاهم.



وأوضح بلينكن للصحافيين قبيل مغادرته واشنطن الى الصين أن الزيارة تهدف الى "فتح خطوط اتصال مباشرة بحيث يتمكن بلدانا من إدارة علاقتنا في شكل مسؤول (...) وتجنب الحسابات الخاطئة".