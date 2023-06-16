120 سورياً على الأقل كانوا على متن قارب المهاجرين الذي غرق قبالة اليونان

أكثر من 120 سورياً، الجزء الأكبر منهم لا يزال في عداد المفقودين، كانوا على متن قارب المهاجرين الذي غرق الأربعاء قبالة السواحل اليونانية، وفق ما أفاد ناشطون وأهال وكالة فرانس برس.



وكان قارب الصيد يحمل على متنه مئات الأشخاص بينهم سوريون وفلسطينيون ومصريون وباكستانيون وغيرهم حين انقلب قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية. وانتشل خفر السواحل اليونانيون 78 جثة من البحر، فيما تتضاءل آمال العثور على ناجين مع استمرار عمليات البحث.



وبحسب ناشطين وسكان سوريين، فإن غالبية الركاب السوريين يتحدرون من جنوب البلاد، وخصوصاً محافظة درعا.



وبناء على مقابلات مع عائلات ركاب، وثق "مكتب توثيق شهداء درعا" حتى الآن 55 مفقوداً و35 ناجياً من جنوب البلاد.



وبين المفقودين فتى كفيف في الخامسة عشرة فقط وشقيقته طبيبة (28 عاماً)، وفق ما قال عمه لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من مدينة نوى في محافظة درعا، مشيراً إلى أنهما سافرا مباشرة من دمشق إلى ليبيا.



وقال عم المفقود، طالباً عدم الكشف عن اسمه: "ليس لدينا أي خبر عنهما. ابن شقيقي كفيف ولا يعرف السباحة". وأضاف باكياً: "عاش الشاب حياة صعبة، يسمع دوي المعارك طيلة سنوات الحرب. عاش خائفاً وقد يكون مات خائفاً".



وليس بوسع العائلة، وفق العم، أن ترسل أحدا إلى اليونان للبحث عن المفقودين على غرار عائلات أخرى سارع أفرادها، خصوصاً المغتربين منهم، للسفر إلى اليونان للاطمئنان الى أقاربهم.



وقال أحد الناشطين في "مكتب توثيق شهداء درعا"، طالباً عدم الكشف عن اسمه: "شبان وعائلات كثر يغادرون درعا بشكل كبير منذ فترة طويلة فالوضع هناك لا يحتمل أبداً إن كان معيشياً أو أمنياً".



وأضاف: "لذلك ليس من المستغرب أن نجد عدداً كبيراً من شبان درعا على مركب واحد".



ومنذ سيطرة القوات الحكومية عليها في العام 2018، طغت الفوضى الأمنية على درعا، كما يعاني سكانها على غرار المناطق السورية كافة من وضع معيشي مزر جراء الأزمة الاقتصادية التي نتجت من النزاع الدامي المستمر منذ 2011.



ومن اليونان، ينتظر رجل يتحدر من درعا خبراً عن شقيقه (21 عاماً) بعدما اطمأن الى شقيقه الآخر (26 عاماً) الذي نجا من الغرق.



ويقول، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن شقيقيه توجها إلى درعا من دولة خليجية بعدما تواصلا مع "سمسار" تكفل بالوثائق الضرورية كافة لوصولهم إلى ليبيا.



وقال نقلاً عن شقيقه الناجي: "قال لي أخي إنهم طلبوا النجدة، وقد أتت سفينة ربطت المركب بحبل لكن عملية جره تمت بشكل خاطئ فانقلب".



وأضاف: "سبح أخي مسافة طويلة قبل أن يصل إلى سفينة تنقذه". وتابع: "أكاد أجزم بأن كل واحد من الناجين لديه شخص على المركب لا يعرف عنه شيئاً".



وشكى سوريون عديدون توجهوا إلى اليونان للاطمئنان الى أقاربهم من صعوبة الحصول على معلومات ومنع السلطات لهم من لقاء الناجين من أفراد عائلاتهم.



ومن بين الركاب السوريين أيضاً، 35 شخصاً من مدينة كوباني، احدى أبرز المدن الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشمال شرق سوريا، وفق ما قال شقيق أحد الناجين لفرانس برس، مشيراً إلى نجاة خمسة منهم حتى الآن فقط.



وقال الشاب لفرانس برس عبر الهاتف من كوباني إن شقيقه (22 عاماً) بقي في المياه لأربع ساعات قبل وصول فرق الإنقاذ.



وأضاف: "شقيقي يعرف السباحة وربما هذا الأمر ساعده"، بعكس ابن عمه (17 عاماً) الذي لا يزال في عداد المفقودين.



ونقل عن شقيقه قوله: "كان هناك اكتظاظ كبير على القارب. وحين تعطل المركب غادر ستة أشخاص من الطاقم عبر قوارب مطاط وتركوا بقية الركاب خلفهم".



وكان شقيقه غادر سوريا إلى لبنان ومنها إلى مصر فليبيا.



وقال: "كل من كان على متن المركب لديه هموم كثيرة، جوع وفقر وتهديدات أمنية وأسباب اخرى كثيرة تدفع بالناس في سوريا للهجرة".



وأضاف: "هؤلاء الناس يجب إنقاذهم لا تركهم ليغرقوا".