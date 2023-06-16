بوتين: روسيا سلمت بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده نقلت مجموعة أولى من الأسلحة النووية الى بيلاروسيا، في ترجمة عملية لما سبق أن اعلنته موسكو في آذار.



وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ (شمال غرب) نقل التلفزيون الروسي وقائعه مباشرة ولم تتمكن فرانس برس من حضوره لعدم حصولها على تصريح، إن "أولى الرؤوس النووية تم نقلها الى أراضي بيلاروسيا. إنها فقط الأولى. بحلول نهاية الصيف، سننجز هذا العمل في شكل كامل".