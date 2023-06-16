بلينكن: المعلومات عن اتفاق مع ايران حول برنامجها النووي "غير دقيقة"

نفى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم، صحة تقارير تحدثت عن قرب التوصل الى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامج طهران النووي وحول الإفراج عن مواطنين أميركيين معتقلين في البلد المذكور.



وقال بلينكن حين سئل عن مفاوضات غير مباشرة عبر الوسيط العماني: "في ما يتعلق بإيران، فإن بعض التقارير التي رأيناها عن اتفاق حول المسائل النووية أو عن معتقلين هي ببساطة غير دقيقة وغير صحيحة".