زيلينسكي يرفض أي تفاوض مع موسكو إثر لقائه قادة أفارقة

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا أي تفاوض مع روسيا إثر لقائه الجمعة رؤساء أفارقة حضروا الى كييف لمحاولة التوسط بين البلدين.





وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي مشترك مع هؤلاء الرؤساء انه قبل غزوها اوكرانيا في شباط/فبراير 2022، "حاولت روسيا طويلا ان تحتال على الجميع عبر اتفاقات السلام التي وقعت في مينسك" بهدف تسوية النزاع مع الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق اوكرانيا والذين استخدمتهم روسيا للتحضير لهجوم جديد على جارتها.

