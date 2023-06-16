عمل بعثة السلام الأممية في مالي بدون موافقة الحكومة أمر "شبه مستحيل"

أكد رئيس بعثة الامم المتحدة في مالي مينوسما الجمعة أن عمل بعثة السلام بدون موافقة الحكومة أمر "شبه مستحيل"، وذلك بعد طلب باماكو "انسحابا من دون تأخير" لهذه البعثة.





وقال القاسم واين للصحافيين "هذا قرار يجب أن يتخذه مجلس الأمن. لكن النقطة التي أود توضيحها والتي اعتقد أن الجميع يتفق عليها هي أن حفظ السلام يعتمد على مبدأ موافقة البلد المضيف، وفي غياب هذه الموافقة فإن العمليات شبه مستحيلة".