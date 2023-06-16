رئيس جنوب إفريقيا يدعو من كييف كلا من أوكرانيا وروسيا إلى "وقف التصعيد"

رامابوزا: يجب وقف التصعيد من الجانبين

دعا الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامابوزا الجمعة أوكرانيا وروسيا إلى "وقف التصعيد" خلال زيارة له إلى كييف ضمن وفد يضم قادة دول إفريقية يقوم بوساطة بين كييف وموسكو.



وقال رامابوزا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "يجب وقف التصعيد من الجانبين".



وأضاف: "اليوم ونحن واقفون هنا سمعنا عن ضربات صاروخية وهذا النوع من الهجمات والقتال ليس جيدا للسلام".



ووصل وفد القادة الأفارقة الجمعة إلى أوكرانيا في مهمة وساطة. وسجل لدى وصوله قبل الظهر اطلاق صواريخ روسية استهدفت منطقة كييف واطلاق صفارات المضادات الأرضية التي تلاها دوي انفجارات.



وقال سلاح الجو الأوكرني قبل ظهر الجمعة إنه أسقط 12 صاروخا روسيا من بينها ستة صواريخ كينجال فرط صوتية في أجواء منطقة العاصمة حيث جرح سبعة أشخاص من بينهم طفلان في شظايا الصواريخ التي تم اعتراضها بحسب الشرطة.



قبيل ذلك، باشر الوفد الإفريقي مهمته بزيارة بوتشا في ضاحية كييف حيث يُتهم الجيش الروسي بقتل مئات المدنيين في بداية الحرب.



ويتوجه الوفد لاحقا إلى روسيا ليلتقي الرئيس فلاديمير بوتين السبت.



ويضم الوفد أربعة رؤساء هم إلى جانب رامابوزا، ماكي سال من السنغال وهاكايندي هيشيليما من زامبيا وغزالي عثماني من جزر القمر التي تترأس الاتحاد الإفريقي، فضلا عن ممثلين للكونغو وأوغندا ومصر.