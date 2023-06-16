باريس تطالب تركيا والمجر بالمصادقة على طلب انضمام السويد إلى الناتو

حثت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا كلا من تركيا والمجر على المصادقة على عضوية السويد في حلف شمال الاطلسي قبل القمة المقررة في فيلينوس الشهر المقبل.



وقالت كولونا: "لا يمكننا تحمل الانتظار أكثر من ذلك".



وأضافت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها السويدي توبياس بيلستورم: "حان الوقت لتنتهي هذه العملية (...) وتود فرنسا أن تكون السويد حاضرة في قمة فيلينوس كعضو كامل في حلف الاطلسي".



وتابعت: "نحتاج جميعا إلى العودة إلى أساسيات واسباب هذه العضوية"، مؤكدة أن انضمام السويد لن يعزز الأمن والاستقرار في منطقة البلطيق فحسب بل في اوروبا بأكملها بينما تستمر الحرب في اوكرانيا.



ورأت كولونا أن "من مصلحة الجميع" المضي قدما، مؤكدة أن "تأخير الانضمام (...) من شأنه أن يخلق صعوبة نحن لا نفهم سببها".



وتخلت السويد وجارتها الشمالية فنلندا عن عقود من عدم الانحياز العسكري وتقدمتا بطلبين للانضمام إلى الناتو ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.



وهذا العام، صادقت تركيا والمجر المنضويتان في الأطلسي على طلب فنلندا الانضمام إلى التكتل.



لكن برلماني البلدين لم يصادقا بعد على انضمام السويد.



ويتطلّب نيل أي بلد جديد العضوية في حلف شمال الأطلسي موافقة دول التكتل بالإجماع على الطلب.



وتجاهل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء الضغوط الدولية المتزايدة على أنقرة للمصادقة على طلب انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي قبل اجتماع التكتل الدفاعي في تموز.



وتأخذ تركيا على السويد خصوصا إيواء ناشطين أكراد تعتبرهم "إرهابيين" ولا سيما مؤيدين لحزب العمال الكردستاني.



وشكر الوزير السويدي لفرنسا دعمها، مؤكدا أن الحرب في اوكرانيا شكلت نقطة تحول للسويد التي "تخلت عن مئتي عام من عدم الانحياز".



وأضاف: "نرغب في نكون عضوا في حلف شمال الاطلسي ولكن القرار بيد تركيا".