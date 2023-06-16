الأمم المتحدة تدعو إلى مكافحة خطاب الكراهية

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة الدول والشركات إلى اتخاذ اجراءات عاجلة لمكافحة خطاب الكراهية.



وقال تورك عشية حلول اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية الأحد: "نعلم أن نشر الكراهية أمر يستخدمه أولئك الذين يرغبون في زرع الانقسامات (...) وتشتيت الانتباه عن القضايا الحقيقية".



وأضاف: "الكراهية تولد التعصب والتمييز والتحريض على العنف".



وأشار الى أن وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا أصبحت "بشكل ملحوظ أرضية خصبة لخطاب الكراهية ما يوفر له نطاقا وسرعة غير مسبوقين".



ورأى أن الشركات يجب أن تخضع للمساءلة بشأن ما تقوم به أو لا تقوم به بهذا الشأن.



ولاحظ تورك أنه "بدلا من تجريم حرية التعبير، على الدول والشركات اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التحريض على العنف والكراهية".



وقال: "علينا بناء شبكات وتمكين الأصوات التي يمكنها اختراق الكراهية"، مشيرا على سبيل المثال الى مبادرة قادة دينيين لمحاولة الرد على الكراهية والتحريض على العنف.



ودعا أيضا إلى مزيد من الاستثمار في جهود مكافحة خطاب الكراهية في لغات غير الانكليزية في برامج محو الامية الرقمية والاعلامية، وعبر تقصي الحقائق بشكل مستقل.