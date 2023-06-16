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بوتين: زيلينسكي "عار على الشعب اليهودي"
أخبار دولية
2023-06-16 | 17:10
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بوتين: زيلينسكي "عار على الشعب اليهودي"
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإنه "عار على الشعب اليهودي"، مبررا مرة جديدة هجومه العسكري على هذا البلد بسيطرة النازيين الجدد عليه على حدّ قوله.
وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ نقله التلفزيون الروسي في بث مباشر: "لديّ الكثير من الأصدقاء اليهود. ويقولون إن زيلينسكي ليس يهوديا بل عار على الشعب اليهودي. أنا لا امزح".
ولم تتمكن وكالة فرانس برس من حضور المنتدى بسبب عدم حصولها على تصريح.
واتهم بوتين مرة جديدة زيلينسكي بأنه "يغطي على ... النازيين الجدد" ويعامل متعاونين مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية كأبطال، مؤكدا أنه يتحتم على موسكو "محاربة" النازيين الجدد.
وقال: "لدينا كل الحق في اعتبار هدف اجتثاث النازية في أوكرانيا من الأهداف الرئيسية" للعملية العسكرية، متسائلا: "لماذا لا يستمع أحد إلينا؟".
أخبار دولية
بوتين
زيلينسكي
الشعب اليهودي
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