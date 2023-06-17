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الرئيس التشيكي يخفف من حدة تصريحاته حول وضع الروس في الدول الغربية تحت المراقبة

أخبار دولية
2023-06-17 | 01:12
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الرئيس التشيكي يخفف من حدة تصريحاته حول وضع الروس في الدول الغربية تحت المراقبة
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الرئيس التشيكي يخفف من حدة تصريحاته حول وضع الروس في الدول الغربية تحت المراقبة

الرئيس التشيكي يخفف من حدة تصريحاته حول وضع الروس في الدول الغربية تحت المراقبة

خفف مكتب الرئيس التشيكي بيتر بافيل الجمعة من وقع تصريحاته التي دعا فيها إلى وضع المواطنين الروس الذين يعيشون في الغرب تحت المراقبة، مشبهًا إياهم بالأميركيين من أصول يابانية الذين احتجزتهم الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية.  
     
وقال الرئيس بافيل الخميس لإذاعة أوروبا الحرة الممولة من واشنطن إنه يجب مراقبة الروس الذين يعيشون في الدول الغربية عن كثب من قبل أجهزة الأمن بسبب "حرب موسكو العدوانية" في أوكرانيا. 
      
وأعطى بافيل مثالًا الدياسبورا اليابانية في الولايات المتحدة خلال الحرب الثانية الذين جرى وضعهم تحت "نظام مراقبة صارم أيضًا" بعد الهجوم على بيرل هاربر عام 1941.
      
وفعليًا، وضعت الولايات المتحدة أكثر من 125 ألف شخص من أصول يابانية في معسكرات إعتقال بين عامي 1942 و1945.
     
لكن المتحدثة بإسم بافيل شددت الجمعة على أنه لم يقترح أبدًا إتباع مثل هذه الإجراءات الآن. 

أخبار دولية

الرئيس التشيكي

الروس

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