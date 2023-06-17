وفاة مسرب "أوراق البنتاغون" دانيال إلسبيرغ عن 92 عامًا

وفاة مسرب "أوراق البنتاغون" دانيال إلسبيرغ عن 92 عامًا

توفي الأميركي دانيال إلسبيرغ، الذي كشف عام 1971 وثائق سرية حول التخطيط للحرب في فيتنام عرفت بإسم "أوراق البنتاغون"، الجمعة عن 92 عامًا.



وإلسبيرغ الذي ساهم في تغيير نظرة الرأي العام الأميركي حيال النزاع في فيتنام توفي جراء سرطان البنكرياس الذي شخصت إصابته به في 17 شباط، حسبما قال أولاده وزوجته في بيان أشاروا فيه إلى أنه لم يعاني وكان محاطًا بعائلته.



وفي آذار، قال إلسبيرغ إنه مصاب بسرطان عضال وإنه لم تتبق له سوى ثلاثة إلى ستة أشهر.



وهذا المحلل السابق في وزارة الخارجية ووكالة راند كوربوريشن المرتبطة بالبنتاغون إشتهر في أوائل سبعينيات القرن المنصرم بعد تسريب 7000 وثيقة سرية عرفت بإسم "أوراق البنتاغون" التي كشفت أن حكومات أميركية عدة كذبت على الأميركيين بشأن حرب فيتنام.