سنغافورة: من "السابق لأوانه" التحدث مع المجلس العسكري البورمي

سنغافورة: من "السابق لأوانه" التحدث مع المجلس العسكري البورمي

إعتبر وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان الجمعة في واشنطن أن إستئناف دول مجموعة آسيان محادثات على مستوى رفيع مع المجلس العسكري الحاكم في بورما هو أمر "سابق لأوانه".



وقال بالاكريشنان ردًا على سؤال حول تقارير عن إقتراح قدمته تايلاند في هذا الإتجاه: "نعتقد أنه سيكون سابقًا لأوانه إستئناف المحادثات مع المجلس العسكري على مستوى القمة أو حتى على مستوى وزراء الخارجية".



ولا تزال بورما عضوًا في هذه المجموعة المكونة من عشرة بلدان، لكنها مستبعدة من الإجتماعات الرفيعة المستوى.



وذكر الوزير السنغافوري بأن دول آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) قد دانت الإنقلاب في بورما والعنف الذي أعقب ذلك.



وقال: "للأسف مر أكثر من عامين حتى الآن. لم نشهد أي مؤشر تحسن".