مقتل سبعة جنود جراء إنفجار لغم في جنوب شرق النيجر

مقتل سبعة جنود جراء إنفجار لغم في جنوب شرق النيجر



قتل سبعة جنود نيجريين ليل الخميس الجمعة عندما انفجر لغم بعربتهم في منطقة ديفا (جنوب شرق) حيث تنتشر مجموعات جهادية، على ما أعلن الجيش النيجري.



ووقع الإنفجار قرابة الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش) عندما اصطدمت عربة دورية عسكرية بـ"عبوة ناسفة على بعد 400 متر من المركز العسكري في شيتيماري وانغو"، وهي منطقة تقع على بعد 25 كيلومترًا من مدينة ديفا، وفقًا لبيان لأركان الجيش النيجري.



وإضافة إلى الجنود السبعة القتلى، أصيب جنديان آخران ونقلا إلى مستشفى ديفا.