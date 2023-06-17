الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
31
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
31
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ثمانية قتلى في موجة حر تضرب المكسيك
أخبار دولية
2023-06-17 | 04:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
ثمانية قتلى في موجة حر تضرب المكسيك
ثمانية قتلى في موجة حر تضرب المكسيك
قضى ثمانية أشخاص في موجة حر شديد تضرب المكسيك منذ منتصف نيسان وهي الثالثة هذه السنة، على ما أعلنت الحكومة.
وأوضحت الحكومة أن سبعة من الضحايا قضوا جراء ضربة شمس والثامن من التجفاف بين 14 نيسان و12 حزيران. وقتل ثلاثة في ولاية فيراكروس في شرق البلاد واثنان في ولاية كينتانا رو في جنوب شرقها واثنان آخران في سونورا في الشمال وواحد في واهاكا في الجنوب.
في مكسيكو، بلغت الحرارة خلال الأسبوع الحالي مستوى قياسيا مسجلة 35 درجة مئوية. وفي وسط العاصمة كان الجو خانقا بسبب الزحمة وانبعاثات الغاز الناجمة عن حركة السير والشركات.
في مونتيري في شمال شرق البلاد زادت الحرارة عن 40 درجة مئوية. في هذه المدينة المزدهرة التي عانت جفافا غير مسبوق العام الماضي خفض ضغط المياه في المنازل وزاد استخدام الكهرباء لتشغيل مكيفات الهواء ما ادى إلى انقطاعات في التيار.
واتخذت حكومة ولاية نويفو ليون حيث تقع مونتيري، تدابير لكي يتابع الأطفال حصصا دراسية بنظام هجين مع حضورهم إلى المدرسة ساعتين فقط في اليوم لتجنب تعرضهم للشمس.
آخر الأخبار
أخبار دولية
قتلى
موجة حر
المكسيك
التالي
جميع القتلى الـ25 في الهجوم على مدرسة في أوغندا تلامذة
مقتل سبعة جنود جراء إنفجار لغم في جنوب شرق النيجر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-05-21
قتلى في هجوم على مشاركين في سباق للسيارات في المكسيك.. مسلحون ترجّلوا وفتحوا النار
أخبار دولية
2023-05-21
قتلى في هجوم على مشاركين في سباق للسيارات في المكسيك.. مسلحون ترجّلوا وفتحوا النار
0
آخر الأخبار
2023-05-21
أ.ف.ب: عشرة قتلى في هجوم على مشاركين في سباق للسيارات في المكسيك
آخر الأخبار
2023-05-21
أ.ف.ب: عشرة قتلى في هجوم على مشاركين في سباق للسيارات في المكسيك
0
أخبار دولية
2023-05-16
ستة قتلى بإطلاق نار خلال مباراة عائلية في كرة القدم بالمكسيك
أخبار دولية
2023-05-16
ستة قتلى بإطلاق نار خلال مباراة عائلية في كرة القدم بالمكسيك
0
أخبار دولية
2023-03-28
عدة قتلى في حريق في مركز للمهاجرين عند الحدود الأميركية المكسيكية
أخبار دولية
2023-03-28
عدة قتلى في حريق في مركز للمهاجرين عند الحدود الأميركية المكسيكية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:04
بن فرحان يجري محادثات مع نظيره الإيراني في طهران
أخبار دولية
06:04
بن فرحان يجري محادثات مع نظيره الإيراني في طهران
0
أخبار دولية
05:47
روسيا تؤكد انها صدت هجوما بمسيّرات استهدف مصفاة نفطية
أخبار دولية
05:47
روسيا تؤكد انها صدت هجوما بمسيّرات استهدف مصفاة نفطية
0
أخبار دولية
05:17
وزير الدفاع الروسي يدعو إلى زيادة إنتاج الدبابات للجيش
أخبار دولية
05:17
وزير الدفاع الروسي يدعو إلى زيادة إنتاج الدبابات للجيش
0
أخبار دولية
05:14
جميع القتلى الـ25 في الهجوم على مدرسة في أوغندا تلامذة
أخبار دولية
05:14
جميع القتلى الـ25 في الهجوم على مدرسة في أوغندا تلامذة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:54
انفصال سعد الصغير عن زوجته الراقصة برلنتي عامر.. والسبب صادم!
فنّ
05:54
انفصال سعد الصغير عن زوجته الراقصة برلنتي عامر.. والسبب صادم!
0
رياضة
2023-06-11
شغف المدربة كريستينا بادو لكرة السلة ابقاها بالملاعب حتى اللحظات الاخيرة من حملها
رياضة
2023-06-11
شغف المدربة كريستينا بادو لكرة السلة ابقاها بالملاعب حتى اللحظات الاخيرة من حملها
0
تقارير نشرة الاخبار
12:58
محادثات ماكرون بن سلمان.. لا تقدّم في الموضوع الرئاسي
تقارير نشرة الاخبار
12:58
محادثات ماكرون بن سلمان.. لا تقدّم في الموضوع الرئاسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
بن سلمان في باريس لتسعة ايام: الاستثمار والتطوير قبل السياسة
تقارير نشرة الاخبار
13:09
بن سلمان في باريس لتسعة ايام: الاستثمار والتطوير قبل السياسة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:11
الحلبي يدشن المبنى الجديد لثانوية عرسال الرسمية
أخبار لبنان
06:11
الحلبي يدشن المبنى الجديد لثانوية عرسال الرسمية
0
رياضة
06:09
في كرة السلة عند السيدات... منتخب لبنان يدخل في معسكر مغلق قبل مغادرته إلى أستراليا
رياضة
06:09
في كرة السلة عند السيدات... منتخب لبنان يدخل في معسكر مغلق قبل مغادرته إلى أستراليا
0
أخبار دولية
06:04
بن فرحان يجري محادثات مع نظيره الإيراني في طهران
أخبار دولية
06:04
بن فرحان يجري محادثات مع نظيره الإيراني في طهران
0
أخبار لبنان
06:02
الحاج حسن: إنتخاب رئيس للجمهورية يكون بالتفاهم والحوار والتوافق
أخبار لبنان
06:02
الحاج حسن: إنتخاب رئيس للجمهورية يكون بالتفاهم والحوار والتوافق
0
أخبار لبنان
05:29
الراعي في ختام سينودس الكنيسة المارونية: لا نفضل أحدا على أحد بل نأمل أن يأتينا رئيس يكون على مستوى التحديات
أخبار لبنان
05:29
الراعي في ختام سينودس الكنيسة المارونية: لا نفضل أحدا على أحد بل نأمل أن يأتينا رئيس يكون على مستوى التحديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محترَفُ عمشيت للمسرح... مساحة رعاية للأحلام وتبنٍ للمواهب
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محترَفُ عمشيت للمسرح... مساحة رعاية للأحلام وتبنٍ للمواهب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أبناء كاريتاس نموذج عن إرادة النجاح... تخريج دفعة من التلاميذ ذوي الإحتياجات الخاصة في مركز فغال
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أبناء كاريتاس نموذج عن إرادة النجاح... تخريج دفعة من التلاميذ ذوي الإحتياجات الخاصة في مركز فغال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
لاعبة منتخب لبنان لكرة السلة دانييلا فياض ترتدي قميص الأرز بعد عودتها من الاصابة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
لاعبة منتخب لبنان لكرة السلة دانييلا فياض ترتدي قميص الأرز بعد عودتها من الاصابة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
شابات وشباب من أصحاب الهمم يخوضون تحديات في فعاليات الأولمبياد الخاص أو الـ Special Olympics
تقارير نشرة الاخبار
13:33
شابات وشباب من أصحاب الهمم يخوضون تحديات في فعاليات الأولمبياد الخاص أو الـ Special Olympics
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار سياسية
14:41
في بيان الاليزيه.. ماكرون وولي العهد السعودي أكدا ضرورة إنهاء الفراغ السياسي في لبنان
أخبار سياسية
14:41
في بيان الاليزيه.. ماكرون وولي العهد السعودي أكدا ضرورة إنهاء الفراغ السياسي في لبنان
2
فنّ
08:49
الحب طرق باب شاكيرا من جديد... من صديق إلى حبيب: من هو؟
فنّ
08:49
الحب طرق باب شاكيرا من جديد... من صديق إلى حبيب: من هو؟
3
أخبار دولية
11:34
ولي العهد السعودي في الإليزيه: بحثٌ في الأحداث الدولية والإقليمية وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها
أخبار دولية
11:34
ولي العهد السعودي في الإليزيه: بحثٌ في الأحداث الدولية والإقليمية وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها
4
أخبار دولية
01:22
زلزال قوي يضرب غرب فرنسا
أخبار دولية
01:22
زلزال قوي يضرب غرب فرنسا
5
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بالأرقام... ماذا قدم الأوروبيون مقابل رفضهم إعادة النازحين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بالأرقام... ماذا قدم الأوروبيون مقابل رفضهم إعادة النازحين؟
6
صحف اليوم
00:43
مصدر نيابي لـ"الجمهورية": الإتصالات الفرنسية - السعودية تتزامن مع إتصالات سعودية - سورية تتناول ملف لبنان
صحف اليوم
00:43
مصدر نيابي لـ"الجمهورية": الإتصالات الفرنسية - السعودية تتزامن مع إتصالات سعودية - سورية تتناول ملف لبنان
7
حال الطقس
01:03
الحرارة تتخطى عتبة الثلاثين درجة... وتقلبات بدءًا من الغد
حال الطقس
01:03
الحرارة تتخطى عتبة الثلاثين درجة... وتقلبات بدءًا من الغد
8
فنّ
05:54
انفصال سعد الصغير عن زوجته الراقصة برلنتي عامر.. والسبب صادم!
فنّ
05:54
انفصال سعد الصغير عن زوجته الراقصة برلنتي عامر.. والسبب صادم!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More