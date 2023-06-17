جميع القتلى الـ25 في الهجوم على مدرسة في أوغندا تلامذة

جميع القتلى الـ25 في الهجوم على مدرسة في أوغندا تلامذة



أفاد مسؤول أوغندي محلي لوكالة فرانس برس السبت بأن جميع القتلى الخمسة والعشرين في الهجوم الذي استهدف مدرسة في غرب أوغندا ونفذه عناصر من ميليشيا "القوات الديموقراطية المتحالفة" كانوا تلامذة.



وأكد جو والوسيمبي مفوض منطقة كاسيسي حيث تقع المدرسة التي تبعد أقل من كيلومترين من الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية أن جميع القتلى حتى الآن هم تلاميذ في المدرسة.



وفي وقت سابق، قال الناطق فريد إنانغا: "أخرجت حتى الآن 25 جثة من المدرسة ونقلت إلى مستشفى بويرا الواقعة قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية."