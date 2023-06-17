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وزير الدفاع الروسي يدعو إلى زيادة إنتاج الدبابات للجيش

أخبار دولية
2023-06-17 | 05:17
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وزير الدفاع الروسي يدعو إلى زيادة إنتاج الدبابات للجيش
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وزير الدفاع الروسي يدعو إلى زيادة إنتاج الدبابات للجيش

وزير الدفاع الروسي يدعو إلى زيادة إنتاج الدبابات للجيش

دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو السبت إلى زيادة إنتاج الدبابات لتلبية إحتياجات الجيش الروسي في خضم هجوم مضاد في أوكرانيا.
      
وقال الجيش الروسي في بيان إن شويغو زار مصنعًا للمعدات العسكرية في منطقة أومسك بغرب سيبيريا وحدد هدف مواصلة زيادة إنتاج الدبابات. 
      
ولفت الوزير إلى ضرورة تلبية إحتياجات القوات الروسية التي تقوم بمهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفق البيان.
      
وشدد شويغو على ضرورة تعزيز أمن المركبات المدرعة وطواقمها، بحسب البيان نفسه.
 

أخبار دولية

وزير الدفاع الروسي

الدبابات

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