روسيا تؤكد انها صدت هجوما بمسيّرات استهدف مصفاة نفطية

أكدت روسيا السبت أنها صدت هجوما شن بمسيّرات أوكرانية واستهدف مصفاة نفطية في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا.وكتب حاكم منطقة بريانسك الكسندر بوغوماز عبر تلغرام "الدفاعات الجوية الروسية في منطقة نوفوزيبكوف صدت خلال الليل هجوما للقوات الأوكرانية على مصفاة دروجبا النفطية".وأضاف "بفضل مهنية عسكريينا دمرت ثلاث مسيّرات".وكثرت الهجمات بواسطة مسيّرات على الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014 في الأسابيع الأخيرة بعد الاعلان عن هجوم أوكراني مضاد.وأكدت روسيا الخميس أنها اتقطت تسع مسيّرات فوق القرم.في التاسع من حزيران، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح عندما تحطمت مسيّرة على مبنى سكني في مدينة فورونيج الواقعة على بعد حوالى 200 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.